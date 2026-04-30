富山市の住宅街で昨夜、犬の散歩をしていた女性がクマに襲われ大けがをしました。現場付近できょう、自治体の判断で発砲できる緊急銃猟によりクマ1頭が駆除されました。「パンパン」 吉本記者「3分ほどで10発の発砲音のような音が聞こえています」富山市によりますと、駆除されたクマは、体長150センチ、体重は推定110キロのオスの成獣1頭です。駆除された現場に近い富山市森ではきのう午後7時半すぎ、犬の散歩をしていた45歳の女