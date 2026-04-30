元卓球女子日本代表の平野早矢香氏が２８日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」に出演。卓球解説の愚痴をマラソン解説の増田明美氏に打ち明けていると告白した。平野氏は卓球解説について「（ボールの）回転を伝えるのが難しい」といい、しっかり丁寧に見ている人に伝えたいものの、時間が足りないと訴えた。その元凶？ともいえるのが「マルチボールシステム」だと訴え。「私の頃はボールを自分で