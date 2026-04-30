ラグビーリーグワン1部の神戸は30日、三重戦（5月2日、花園）のメンバーを発表した。前節から先発6人を変更。ニュージーランド代表No・8アーディ・サベアや日本代表SO李承信はメンバーから外れ、PR渡辺隆之やFL今村陽良、SOブリン・ガットランド、WTB松永貫汰らがスタメンに名を連ねた。その意図をデイブ・レニーHCが説明した。「狙いはいくつかある。まずはノンメンバーで良いパフォーマンスを練習でも出しているメンバーに