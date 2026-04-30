神谷そらが自身のインスタグラムを更新。昨年のメルセデス・ランキングの2位資格で参戦した米国女子ツアーのメジャー大会「シェブロン選手権」を振り返った。【写真】神谷そらのフィニッシュと大会ロゴマークの「シンクロ」写真大会初日は「69」をマークし8位タイと好スタートを切った神谷だったが、決勝ラウンドではスコアを伸ばすことができず、4日間でイーブンパーの38位タイで終了した。「最後まで耐えきれなかった弱さはあっ