ピン芸人・お見送り芸人しんいちのアイドルショットが話題になっている。３０日までに更新したインスタグラムに女装姿を公開。紫のアイドル衣装を着用した姿を披露した。お見送り芸人しんいちは「パープル担当しんいちです！」と自己紹介をすると、「アイドルとして頑張っていきます」と意気込んだ。続けて「別に推してくれなくてもいいし好きになってくれなくていいし可愛いって言われても嬉しくないしだけど、、、一応