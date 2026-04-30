闘志みなぎる投げっぷりは健在だ。１１年ぶりに日本球界復帰した楽天・前田健太投手（３８）だ。

２９日の対ロッテ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）に、ＮＰＢ３８６２日ぶり勝利を目指して先発。復帰したマエケンを初めて撮影した私は、タイムスリップしたような、１１年前と変わらぬ投げっぷりに胸が踊った。

プレートに右足をかけ打者と正対してから、左足を上げる流れ。そしてリリースする瞬間に爆発させる、みなぎる闘志。全く変わってない。年齢とともにフォームが変わる選手は多いが、広島時代と変わってない。リリースする瞬間の鬼気迫る表情は、オールドファンにはたまらない。懐かしさがこみ上げた。

５回途中で降板。５失点で負け投手となったが、真っ向勝負を挑んだ結果だ。ポランコの同点ソロに、井上広大の勝ち越しソロを浴びた。マウンド上で悔しがる表情に、負けず嫌いな性格が伝わってくる。降板した時も顔をゆがめて悔しさを隠さなかった。

過去にメジャーからＮＰＢに復帰した投手たちが、環境やマウンドの違いに苦しんだ。３８歳になった背番号１８も例外ではないだろう。しかし、この日の最速は１５１キロ。まだまだ力のあるボールを投げている。ユニホームは変わっても、闘志みなぎるピッチングスタイルは変わらない。復帰白星に立ち会うことはできなかったが、ファインダー越しに“らしさ”を感じることができた。おかえりなさい、われらのマエケン！（デイリースポーツ・開出牧）