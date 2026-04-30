YouTubeチャンネル「チャンネルがーどまん」が2026年4月29日にYouTubeチャンネルを更新。YouTubeを引退することを発表した。今後は「日本一のストリーマーになりたいな」これまでたびたび「YouTube引退」を宣言しては撤回を繰り返してきた「チャンネルがーどまん」。一方、3月11日にメンバーや裏方スタッフと揉め、グループを解散することを発表し、騒動の中でがーどまんさんの不倫なども明らかになっていた。そんな中、29日にチャ