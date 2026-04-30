日産「新型スカイライン」初公開！ ファンから反響殺到！「信じて待ってました！」日産を代表する伝統的なスポーツセダン「スカイライン」。現行モデル（13代目・V37型）の登場から約12年が経過し、次期型の登場が待ち望まれるなか、ついにその片鱗が明らかとなりました。【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型スカイライン」です！（54枚）日産は2026年4月14日、グローバル本社において新たな長期ビジョン「モビリティの