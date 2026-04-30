新年にはこぞって“細木詣で”に’21年に亡くなった占い師・細木数子さん（享年83）の半生を描いた作品『地獄に堕ちるわよ』が４月27日からネットフリックスでスタートした。細木さんを演じるのは女優の戸田恵梨香（37）。早速、大反響でネット上では〈時間を忘れて見てしまう〉〈戸田恵梨香が細木数子に見えてきた〉などの声が寄せられている。同作配信にあたり、細木さんの『六星占術』継承者となった細木かおりさんの露出が増し