【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MISIAが、新曲「ラストダンスあなたと」MVを公開した。 4月10日の楽曲配信スタートに合わせ先立って公開されていた30秒のティザー映像では、アイススケートを滑る足元だけが映され、出演者については非公開であったが、このたび公開されたMVで、フィギュアスケート選手として世界で活躍し、2026年ミラノ・コルティナオリンピック男子シングル銀メダリストであ