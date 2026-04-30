記事ポイントM&Aを当事者として経験した経営者が建設業特化の相談サービスを2026年4月27日に開設契約成立後の「その後」まで見据えた売り手・買い手双方への判断軸を提供初回無料・1時間5,000円で、40代からの成長戦略としてのM&A活用も相談対象ワイノットが、建設業に特化したM&A相談サービス「M&Aお悩み相談」を2026年4月27日より開設しました。自社の建設会社2社を売却した当事者経験を持つ代表取締役・川村 剛