¡Ú¼Ì¿¿¡Û①É½¾ðË­¤«¤ÊÌÜ¹õÏ¡②¡ØSPUR¡Ù6·î¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÇÉ½»æ¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ÎÆ£ÅÄ°ì¹À¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØSPUR¡Ù¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£ÌÜ¹õÏ¡¤¬¡ÖBLACK or WHITE¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ ÌÜ¹õ¤Ï¡¢4·î23ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØSPUR¡Ù6·î¹æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖBLACK or WHITE¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¡¢É½»æ¤Ç¤ÏFEN