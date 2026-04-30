堤真一（61）主演のTBS日曜劇場「GIFT」のTVerお気に入り登録数は62.6万（4月29日現在）。それを上回る65.２万で、春ドラマの登録数トップを争っているのが、波瑠（34＝写真左）と麻生久美子（47＝同右）がダブル主演の「月夜行路―答えは名作の中に―」（日本テレビ系=水曜夜10時）だ。波瑠が「姉さん女房」ぶりを発揮？ 高杉真宙の母から学んだ “格下夫”育成術「老舗の看板枠である日曜劇場は固定ファンがいるので、お気に入