世界中を夢中にさせた市川市動植物園の“パンチくん”こと、ニホンザルのパンチ。その人気ぶりは今も止まらないようだ。【写真】オランママの口にキスをするパンチくんパンチくんの愛らしい姿が世界で話題にパンチくんは2025年7月に千葉県・市川市動植物園で誕生。母ザルの育児放棄が原因で、飼育員による人工哺育で育てられた。2月5日に同園が公式Xで「サル山の中にぬいぐるみを持った子ザルがいます」と、生後6か月のパン