【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 Bucasso ストロークサンダー Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にプラモデル用のヤスリが追加された。 期間中、パワフルなモーターを搭載した電動ヤスリ「ストロークサンダー」や、「ダ