【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にソニーのワイヤレスイヤホン「WF-C700N」（ブラック/2023年モデル）が追加された。 本商品は、本体4.6gと軽量設計の小型完全ワイヤレスイヤホン。高いノイズキャンセリン