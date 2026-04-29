4月30日注目銘柄12社 【注目度：S】☆東京エレクトロン（8035）本決算電気機器Focus：AI半導体向け製造装置の受注残高と次期成長見通し中国向け輸出規制の影響を補う新製品の寄与度に注目☆ＡＮＡＨＤ（9202）本決算空運業Focus：ピーチ含むLCC事業の収益貢献と航空貨物の底打ち旺盛な旅客需要を背景とした来期の強気な業績予想☆アズーム（3496）2Q決算不動産業Focus：月極駐車場紹介サービス