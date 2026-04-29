【4月30日】今日の注目決算　東京エレクトロン、アズームほか

4月30日 注目銘柄 12社

【注目度：S】

☆東京エレクトロン（8035） 本決算 電気機器

Focus：AI半導体向け製造装置の受注残高と次期成長見通し中国向け輸出規制の影響を補う新製品の寄与度に注目

☆ＡＮＡＨＤ（9202） 本決算 空運業

Focus：ピーチ含むLCC事業の収益貢献と航空貨物の底打ち旺盛な旅客需要を背景とした来期の強気な業績予想

☆アズーム（3496） 2Q決算 不動産業

Focus：月極駐車場紹介サービスの契約数伸び率人件費・広告費増をこなして通期上方修正への期待が持てる進捗か

【注目度：A】

◎ＴＯＴＯ（5332） 本決算 ガラス・土石製品

Focus：中国市場の減速影響と国内リフォーム需要の進捗米・印での海外事業拡大による利益率改善と来期予想が焦点

◎村田製作所（6981） 本決算 電気機器

Focus：スマホ・PC需要の回復状況と車載向けコンデンサの伸長円安による上振れ益の還元と、設備投資計画を注視

◎ＢＩＰＲＯＧＹ（8056） 本決算 情報・通信業

Focus：DX案件の受注単価上昇と公共・金融向け大型案件の進捗高収益なサービス型モデルへの転換による利益率向上

◎商船三井（9104） 本決算 海運業

Focus：コンテナ船市況の変動と持分法投資利益の推移還元方針（配当性向）の維持と、非海運事業への投資進捗が焦点

◎ＮＳユナイテッド海運（9110） 本決算 海運業

Focus：鉄鉱石・石炭の荷動きに伴うバラ積み船市況の影響大手荷主との中長期契約による収益安定性と配当利回り

◎日本航空（9201） 本決算 空運業

Focus：インバウンド需要の定着と国際線単価の推移燃油費・人件費増を吸収する営業利益の回復力と復配後の増配期待

◎三菱倉庫（9301） 本決算 倉庫・運輸関連業

Focus：物流施設稼働率と港湾運送の正常化保有不動産の含み益活用や、資本効率改善に向けた株主還元策の強化

◎カンロ（2216） 1Q決算 食料品

Focus：主力「グミ」カテゴリーの販売勢いと、原材料価格高騰に対する価格転嫁の成否生産キャパ拡大の効果を注視

◎三菱鉛筆（7976） 1Q決算 その他製品

Focus：海外売上比率の拡大と、買収したラミー社とのシナジー高級筆記具路線の利益貢献と円安によるプラス影響

4月30日発表予定 101社

【建設・住宅・不動産】

1878 大東建託（本決算）

point：完工高の回復と不動産開発の利益率、次期還元方針を注視

1939 四電工（本決算）

point：四国電力向け工事量と再生エネ関連の受注残高を確認

1950 日本電設工業（本決算）

point：JR東向け鉄道電気工事の進捗と人件費上昇の転嫁状況

5280 ヨシコン（本決算）

point：静岡県内の不動産分譲動向と次期の大型物件寄与度

8803 平和不動産（本決算）

point：兜町再開発の賃料収入と、保有株含み益の還元姿勢

8898 センチュリー21（本決算）

point：加盟店数の推移と、IT投資による販管費の影響を確認

3482 ロードスターキャピタル（1Q）

point：不動産クラウドファンディングの運用資産残高

【陸運・海運・空運】

9001 東武鉄道（本決算）

point：スカイツリー需要と、日光・鬼怒川のインバウンド回復

9020 東日本旅客鉄道（本決算）

point：鉄道収益のコロナ前比と、不動産・カード事業の成長力

9021 西日本旅客鉄道（本決算）

point：北陸新幹線延伸効果の持続性と、インバウンド客単価

9044 NANKAI（本決算）

point：関空アクセスの回復状況と、沿線再開発の進捗を確認

9064 ヤマトHD（本決算）

point：宅急便単価引き上げの効果と、外部委託物流費の抑制による改善幅

9206 スターフライヤー（本決算）

point：北九州発着路線の自社便搭乗率と、ユニットコスト管理の状況

9362 兵機海運（本決算）

point：内航船の稼働率と、鋼材輸送の物流量回復をチェック

【電気・ガス・エネルギー】

9503 関西電力（本決算）

point：原発高稼働による収支改善と、次期の配当増額に期待

9506 東北電力（本決算）

point：女川原発再稼働の見通しと、燃料費調整額の影響を注視

9507 四国電力（本決算）

point：伊方原発の稼働状況と、卸電力市場での利益確保

9508 九州電力（本決算）

point：原発の安定稼働と、半導体工場誘致に伴う電力需要増

9511 沖縄電力（本決算）

point：燃料価格の動向と、料金改定後の経営再建の進捗

9533 東邦瓦斯（本決算）

point：原料費調整のタイムラグ影響と、非ガス事業の利益寄与

9534 北海道瓦斯（本決算）

point：札幌圏の需要開拓と、原料コストの安定化を確認

【化学・素材・ガラス】

4220 リケンテクノス（本決算）

point：車載・建材用コンパウンドの海外販売と原材料費の推移

4221 大倉工業（1Q）

point：液晶用光学フィルムの受注回復動向と、合成樹脂の価格改定進捗

4248 竹本容器（1Q）

point：化粧品・食品向け容器の受注ロット数と、金型の開発件数

4410 ハリマ化成グループ（本決算）

point：粘接着剤用樹脂の需要回復と、海外子会社の収益改善

4463 日華化学（1Q）

point：アジア向け繊維用界面活性剤の売上高と、化粧品事業の利益率改善

4626 太陽HD（本決算）

point：半導体パッケージ向け部材の伸びとスマホ市場の底打ち

5208 有沢製作所（本決算）

point：FPC用材料の需要と、高還元方針の継続性をチェック

5214 日本電気硝子（1Q）

point：FPD用ガラスの出荷回復と、不採算事業の整理・減損計上の有無

7942 JSP（本決算）

point：車載・梱包用発泡樹脂の需要と、原油価格の転嫁状況

7947 エフピコ（本決算）

point：総菜・弁当容器の販売数と、リサイクル製品の収益性

【鉄鋼・金属・機械】

5333 NGK（日本ガイシ）（本決算）

point：NAS電池の受注状況と、半導体製造装置用部材の回復

5334 日本特殊陶業（本決算）

point：プラグの補修需要と、半導体用パッケージの成長性

5440 共英製鋼（本決算）

point：国内鉄筋需要と、米国事業の利鞘改善の程度を注視

5444 大和工業（本決算）

point：米国・海外事業の持分法投資利益と、次期の配当予想

5659 日本精線（本決算）

point：極細線の半導体向け回復動向と、ニッケル価格の影響

5905 日本製罐（本決算）

point：食品・飲料缶の需要推移と、資材高騰の価格転嫁進捗

5938 LIXIL（本決算）

point：国内リフォーム需要と海外（米欧）市場の回復時期

5959 岡部（1Q）

point：建築用構造機材の出荷数量と、米国市場におけるボルト販売の成否

6135 牧野フライス製作所（本決算）

point：米中・EV向け工作機械受注の底打ちと利益率回復

6268 ナブテスコ（1Q）

point：精密減速機の需要回復と、通期目標に対する進捗

6325 タカキタ（本決算）

point：飼料価格動向に伴う農業機械需要と、新型機の寄与度

6391 加地テック（本決算）

point：水素ステーション向け圧縮機の受注残と次期見通し

6454 マックス（本決算）

point：釘打機の国内シェア維持と、海外販売の伸長を確認

9962 ミスミグループ本社（本決算）

point：金利動向に伴うFA需要の回復と、自社製部品の利益率

【電気機器・精密機器】

368A 北里コーポレーション（本決算）

point：新規上場後の成長投資の規模感と、既存事業が生むキャッシュフロー

6770 アルプスアルパイン（本決算）

point：車載モジュールの採算改善と、事業構造改革の成果

6817 スミダコーポレーション（1Q）

point：車載コイルの受注状況と、円安による利益押し上げ

6870 日本フェンオール（1Q）

point：防災システムの大型案件完了時期と、半導体装置向け熱制御部品

6920 レーザーテック（3Q）

point：受注高の底打ちと、次期投入の新装置の受注状況

6932 遠藤照明（本決算）

point：LED照明の更新需要と、海外事業の黒字定着に注目

6961 エンプラス（本決算）

point：データセンター用光通信部材の伸びと半導体関連需要

6971 京セラ（本決算）

point：半導体部品の在庫調整完了と、次期のV字回復見通し

7600 日本エム・ディ・エム（本決算）

point：人工関節の自社開発品の比率向上と、為替の影響

7741 HOYA（本決算）

point：EUVマスクブランクスの伸びと、内視鏡等の医療事業

【食品・農林水産】

1381 アクシーズ（3Q）

point：鶏肉の販売数量と飼料価格の変動、中食向け製品の構成比変化

2114 フジ日本精糖（本決算）

point：精糖事業の販売単価と原材料コスト、タイ子会社の業績寄与度

2579 コカ・コーラBJH（1Q）

point：価格改定後の販売数量維持と、売上単価の上昇幅・物流効率化

2692 伊藤忠食品（本決算）

point：売上高営業利益率の推移と、物流効率化によるコスト抑制効果

2811 カゴメ（1Q）

point：トマトケチャップの値上げ浸透と米国事業の利益

2892 日本食品化工（本決算）

point：トウモロコシ相場の変動影響と、高付加価値コーンスターチの販売

2926 篠崎屋（2Q）

point：既存直営店の客数・客単価の推移と、不採算店閉鎖による利益改善

【IT・ソフト・通信・広告】

2410 キャリアデザインセンター（2Q）

point：転職サイトの掲載数と、人材紹介の決定単価

2428 ウェルネット（3Q）

point：決済手数料収入の伸びと、次期通期予想への進捗

2492 インフォマート（1Q）

point：電子請求書プラットフォームの利用企業数と、月額利用料収入推移

3092 ZOZO（本決算）

point：商品取扱高の成長維持と、広告・販促費の効率を確認

3696 セレス（1Q）

point：ポイントサイトの会員数推移と、暗号資産事業の損益への影響

3776 ブロードバンドタワー（1Q）

point：データセンターの稼働率と、クラウドサービスの契約件数を重視

3836 アバントグループ（3Q）

point：連結会計ソフトのSaaS移行進捗と受注残高

3839 ODKソリューションズ（本決算）

point：大学入試システムのシェア維持と、教育DXの進捗

4308 Jストリーム（本決算）

point：動画配信プラットフォームの利用数と利益率を注視

4373 シンプレクス・HD（本決算）

point：金融DXの受注継続性と、コンサル領域の拡大状況

4417 GSX（本決算）

point：セキュリティ対策需要の増大と、教育事業の採算性

4709 IDHD（本決算）

point：システム運営の安定収益と、クラウド移行案件の伸び

4762 エックスネット（本決算）

point：資産運用会社向けシステムの導入数と保守収益

4768 大塚商会（1Q）

point：企業のIT設備投資意欲と、複合機等の保守収益

5257 ノバシステム（1Q）

point：金融・生保向けシステム開発の受注残高と、エンジニア採用・稼働

6185 SMN（本決算）

point：Cookie規制下での広告配信取扱高と、TV接続データ事業の収益化

6888 アクモス（3Q）

point：ITインフラ構築の進捗と、通期上方修正の可能性

9219 ギックス（3Q）

point：データ分析支援の継続契約数と、人員増強の費用

9687 KSK（本決算）

point：半導体・車載向け開発の受注状況と、エンジニア稼働率

9715 トランス・コスモス（本決算）

point：コールセンターのDX化進捗と、海外子会社の採算

【小売・卸売・サービス】

2127 日本M&Aセンター（本決算）

point：成約件数の回復と、PMI支援などの新規事業の伸び

3137 ファンデリー（本決算）

point：宅配食の会員数推移と、BtoB事業の黒字化状況

4318 クイック（本決算）

point：建設・製造業向け人材紹介の好調と、次期求人動向

4679 田谷（本決算）

point：既存店売上高の推移と、不採算店閉鎖による収支改善

5938 LIXIL（本決算）※化学・素材に掲載済

6080 M&Aキャピタル（2Q）

point：大型案件の成約タイミングと、上期の進捗率

6196 ストライク（2Q）

point：受託案件の積み上がりと、コンサルタントの生産性

7172 JIA（1Q）

point：航空機リースの組成進捗と、1Qの営業益水準を注視

7177 GMOフィナンシャルHD（1Q）

point：FX・CFD取引高と、金利上昇に伴う受入利息の増加幅を確認

7475 アルビス（本決算）

point：北陸圏の消費動向と、新規出店に伴うコスト負担

7539 アイナボHD（2Q）

point：住宅設備機器卸の売上高と、リフォーム・大型物件の受注残高

7625 グローバルダイニング（1Q）

point：既存店の客数・客単価の前年比と、インバウンド取込による増収幅

8015 豊田通商（本決算）

point：アフリカ事業の収益力と、リチウム等資源価格の動向

8103 明和産業（本決算）

point：中国向け化学品の需要動向と、期末の配当利回り

8133 伊藤忠エネクス（本決算）

point：ガソリン・電力の販売利益と、新エネルギー分野の進捗

8174 日本瓦斯（本決算）

point：顧客件数の純増数と、DXによる営業コスト削減効果

8616 東海東京FH（本決算）

point：富裕層向け委託手数料収入の増減と、IPO等の投資銀行業務成約

8699 HSHD（本決算）

point：証券・銀行事業の利鞘とシナジー効果、システム費用の抑制状況

8700 丸八証券（本決算）

point：東海地方の対面営業による投信・株手数料収入と、預かり資産残高

8704 トレイダーズHD（本決算）

point：FX取引数量のシェア拡大と、システム内製化によるコスト率の変化

9158 シーユーシー（本決算）

point：支援先病院の収益改善と、海外透析事業の成長性

9733 ナガセ（本決算）

point：東進の生徒数推移と、模試関連事業の収益動向を確認

9914 植松商会（本決算）

point：東北の製造業向け機械工具販売実績と、半導体関連設備投資の需要

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。