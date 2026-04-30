4月18日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】物流危機を救う切り札！関東〜関西500キロを走る「自動運転トラック」物流業界で深刻な問題となっているドライバー不足。このままでは将来、荷物が運べなくなるとも指摘されている。そんな未曾有の危機を打開