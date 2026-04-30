29日、群馬・渋川市で路上に倒れていた男性が相次いで車にひかれた事件で、警察は61歳の女を逮捕しました。男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。笹川ルリ子容疑者（61）は29日、渋川市川島の国道で倒れていた野口正己さん（61）を軽乗用車でひき、現場から逃走した疑いがもたれています。野口さんはその後、死亡が確認されました。野口さんはバイクで走行中シカと衝突し、倒れていたとみられています。笹川容疑者は「車で人