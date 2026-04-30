俳優反町隆史（52）が元暴走族の教師を演じるカンテレ・フジテレビ系「GTO」（7月20日スタート、月曜午後10時）が、28年ぶりに連続ドラマとして復活することが29日、分かった。同日、都内で、撮影を開始したばかりの反町が会見を行った。98年の連続ドラマ、24年のスペシャル「GTOリバイバル」と同じく、主人公の鬼塚英吉を演じる。反町は「2人の娘を育てて、子供たちはすごく努力したり、学ぶことがたくさんある。鬼塚という教師が