「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）苦しみながらもつかんだ両リーグトップに並ぶ４勝目に、巨人のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）は控えめな笑みを浮かべた。「五回以外はよかったです」。６回６安打２失点も２死後の四球から崩れた五回を猛省。勝ってできる反省がある。ルーキーは前を向いた。三者連続三振で立ち上がると、二回には自身も犠打野選でプロ初打点を記録するなど４点のリードをもらった。それでも五回