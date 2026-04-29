お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）が、28日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。俳優・木村拓哉（53）のYouTubeチャンネルにゲスト出演した際のエピソードを語った。

ビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「なに？キムタクのYouTube出たの？」と聞かれると、「聞きたいの？しょうがねーな」と話したくて仕方がない様子。

上田から「何をしたの？」と聞かれると、なぜか照れながら「デートです」と回答。動画では東京・吉祥寺を訪れていたが、「行ったら（スタッフに）“ベンチに座ってて下さい。あとで木村が来ますから”って言われて待ってたら、入り口から木村が来て。完全に他の人と違うんですよ。かっこいい。とにかくかっこいい！」とそのオーラに圧倒されたという。

さらに、木村に「俺、今朝はめざましかけずに起きたよ。遠足の前の日とか、クランクインの日とか、ワクワクして起きちゃうじゃん」と言われたことに感激したとし、思い出して「たまんねーなー！」と絶叫。上田に「歳を考えろや」とツッコまれても、「メロメロだよ」と浸っていた。