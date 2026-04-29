◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人の吉川尚輝内野手が２９日、復帰後初めてとなる「２番・二塁」でスタメン出場し、好守備を披露した。吉川の名前がスタメン発表で流れると大歓声がわき起こった。０―０の２回、２死一塁で平川の鋭い打球にすぐさま反応して捕球。一塁へランニングスローしてアウトにすると大歓声に包まれた。吉川は昨秋、両股関節手術を受けてリハビリを進め、２６日に１軍昇格。