◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神がヤクルトに快勝し1日で首位を奪還した。先発の高橋遥人投手（30）が今季3度目の完封勝利で3勝目をマーク。球団の左腕先発では史上初となる「4月までに3完封」と偉業を達成した。打線は3回2死一塁でプロ初スタメンの岡城がプロ初安打となる先制の適時二塁打。6回には小幡の適時内野安打で追加点を挙げた。試合後、藤川監督は雨天中止などの影響で登板間隔が