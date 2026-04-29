歌手の小林幸子が２９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩで女性５人組ロックバンド「ＳＨＯＷ−ＹＡ」がプロデュースする女性ミュージシャン限定ロックフェスティバル「ＮＡＯＮのＢＵＮＴＡＩ」に初出演した。ＳＨＯＷ―ＹＡのボーカル・寺田恵子の呼び込みを受けると、小林は金色の衣装をまとって登場。大きな歓声を受けながら「もしかして」をロック風に歌い上げ、寺田は「本物だ！本物の小林幸子さんだよ！」と興奮を抑え切れ