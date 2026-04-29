２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２８．８８ポイント（０．７１％）高の４１０７．５２ポイントと反発した。３月１２日以来、約１カ月半ぶりの高値水準を終値で回復している。中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。２８日に開かれた中央政治局会議では、「内巻」（過当競争）の是正を徹底し、「人工知能（ＡＩ）＋」行動を全面的に実施する考えが示された。中国経済の持ち直しも改めて意