【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節】(プレド)札幌 2-1(前半1-0)藤枝<得点者>[札]高尾瑠(14分)、大森真吾(90分)[藤]三木仁太(63分)<警告>[藤]河本大雅(86分)、中川創(88分)主審:木村博之