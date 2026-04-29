[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](いちご)※14:00開始<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 1 茂木秀DF 24 松本雄真DF 28 眞鍋旭輝DF 33 黒木謙吾DF 39 下川陽太MF 8 力安祥伍MF 27 山内陸MF 40 安藤陸登MF 82 坂井駿也FW 42 松本ケンチザンガFW 58 武颯控えGK 31 岡本享也DF 25 横窪皇太DF 45 田中誠太郎MF 5 渡邉英祐MF 6 大熊健太MF 10 井上怜MF 47 奥村晃司FW 11 土信田悠生FW 18 佐藤遼監督大熊裕司[ギラ