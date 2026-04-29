フォトグラファーのMONAさんが大腸がんの診断を受けたのは31歳のとき。治療と仕事の両立に悩んだ末、仕事をやめる道を選びました。仕事のやりがいも強く感じていた一方で、病気をきっかけに「頼られないと意味がない」と心身を削り続けていたことに気がついたと話します。 【写真】「入院中は毎日お見舞いに」闘病を支えてくれた夫との2ショット（5枚目/全10枚） 血便が出ていたが、健診では「陰性」 ── 31歳のときに大