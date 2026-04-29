SNSで連名で発表バレーボール男子の外崎航平（ヴォレアス北海道）と同女子の松井珠己（PFUブルーキャッツ石川かほく）が2025年に結婚していたことを28日、双方のSNSで発表した。28歳同い年のビッグカップルに、ファンから祝福が殺到した。外崎と松井はSNSを更新。「ご報告」とし、連名で次のようにつづった。「日頃より支えてくださる皆様へいつも温かいご声援をありがとうございますシーズン終了のこのタイミングでのご報