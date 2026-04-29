建築事務所やインテリアデザイナーなどがコンセプトから設計まで携わる、デザイン性の高い物件を指す「デザイナーズ物件」。【漫画】デザイナーズ物件でユニークな間取りを提案され、思わず出た言葉…「は？」（全編を読む）オリジナリティやこだわりの強さが魅力の物件ですが、あまりにもそれらを追求しすぎた結果「これはオシャレ以前に住まいとしてどうなの？？」と冷静になってしまう物件に出会った方のお話を集めてきました！