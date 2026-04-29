いとうせいこうさん＝有村蓮撮影『ボタニカル・ライフ』（新潮文庫）から25年――。作家でクリエイターのいとうせいこうさんが、新たな植物エッセイ『日日是植物』（マガジンハウス）を出版しました。東京新聞で今も続く人気連載7年間分をまとめた本書には、近年の気候変動にともない「ベランダ園芸家（ベランダー）」から「室内園芸家（ルーマー）」へと変化を遂げた、いとうさんの植物との日々が綴られています。30年以上にわた