俳優の杉咲花と多部未華子がW主演を務めるPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』が、6月12日よりPrime Videoで世界独占配信される（全5話、毎週金曜配信）。『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した海野つなみの同名漫画を原作に、今泉力哉監督、今泉かおり脚本のタッグで実写化。占いの店を中心に起こる謎と、主人公2人の仲良くならないのに心地いい関係を描く。Amazonプライム会員は追加料金なしで視聴できる。【画像】