エビチリを作るときにあると便利なチリソース。いざスーパーで買おうとすると、大容量のものや、瓶入りのものが並んでいて、ややハードルが高いですよね。そこでおすすめなのが、ダイソーの商品。使い切りやすいパウチタイプが108円（税込）で売られているんです！味もガツンと旨辛でおいしいので、必見ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：チリソース価格：￥108（税込）サイズ（約）：150g販売ショップ：ダイソーJA