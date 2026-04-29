車で長時間移動する際、首や肩が疲れることがありますよね。そんな悩みを解消してくれる商品をダイソーで発見しました！座席のヘッドレスト簡単に取り付けられて、姿勢をサポートしてくれる便利グッズ。メッシュ素材で蒸れにくく、暑い季節も快適に使えます。ドライブの強い味方になってくれること間違いなしです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネック用メッシュバックレスト価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ