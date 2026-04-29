キャップ側にフックが付いた携帯用スプレーボトルは、いつの間にか中身が入った本体を紛失…なんてことも。そんな悲しいアクシデントを防いでくれるボトルをセリアで発見しました！カラビナフックが本体と一体化したような構造で、安心して持ち運べるのが特徴。ミストが細かく使い心地も良いですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポータブルスプレーボトル 20ml シンプルカラー価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦128