木々の新緑がまぶしい「緑」の季節がやってきました。5/4の「みどりの日」は自然や緑を大切にする日ということもあり、この時期は「緑」を意識する機会がぐっと増えますよね。そこで、料理でも「緑」をたっぷり取り入れた一皿を楽しんでみませんか？スナップエンドウやアスパラガス、春キャベツなど、緑野菜がおいしいレシピをご紹介します！緑野菜をおいしく食べよう！レタスだけチョレギ出典：https://www.instagram.comレタスだ