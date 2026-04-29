【モスクワ共同】ロシア南部クラスノダール地方のコンドラチェフ知事は28日、ウクライナ軍による度重なる無人機攻撃で製油所火災が続く同地方南部のトゥアプセ地区に地方レベルの非常事態を宣言した。プーチン大統領の指示を受けたクレンコフ非常事態相が同日、現場入りした。黒海に近いトゥアプセの製油所では今月16、20、28日に無人機攻撃があった。この影響で石油製品が黒海に流出したほか、大気に放出された火災の黒煙の影