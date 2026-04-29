◇セ・リーグ広島11―1巨人（2026年4月28日東京D）初めて7番に入った広島ドラフト1位の平川が2安打と奮起した。5回2死二塁、巨人先発・則本のスライダーを中前にはじき返し3月27日中日戦以来の適時打を放つと7回にも赤星から中前打し4月19日DeNA戦以来2度目の複数安打を記録した。「練習でつかみかけている意識があるが、試合でなかなか出なかった。結果として出てよかった」。試合のなかった24日に新井監督から直接指