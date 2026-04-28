「ZSNES」は1997年からリリースされているスーパーファミコン用のエミュレーターで、2006年12月を最後にメジャーリリースが終了していました。そんなZSNESをオリジナル開発者2人が再集結してゼロから書き直した新しいバージョン「SUPER ZSNES」が2026年4月27日にリリースされました。SUPER ZSNES - SNES Emulatorhttps://zsnes.com/SUPER ZSNESは完全にゼロから書き直されたGPU駆動のスーパーファミコンエミュレーターで、ZSNESお