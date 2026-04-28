真田ナオキが、4月27日と28日の2日間にわたり、大阪・新歌舞伎座にてデビュー10周年を記念したコンサートを開催した。会場には2日間で延べ3,000名のファンが詰めかけ、記念すべきアニバーサリーを祝福。真田はパワフルな歌声で全25曲を熱唱し、集まったファンを魅了した。ステージ上で真田は、「今日10周年をここ新歌舞伎座で迎えられて本当によかった！10年いろんなことがあったけど、これから先の10年も一緒に！自分らしい華を必