市庁舎建設をめぐり揺れる八代市で新たな証言がありました。28日の百条委員会に出席したのは八代市の職員らです。入札に絡んで議員から圧力ともとれる発言があったことを証言しました。■証人「こんな内容が公になれば、八代市はひっくり返るんじゃないかと」 この問題は、4年前に完成した八代市役所の新庁舎建設を巡り、官製談合の疑惑が指摘されているものです。工事の入札は、価格だけでなく能力などを審査、評価する総合