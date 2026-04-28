今回の提携では、上場企業に対してM&AやCVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）を活用した成長戦略の立案から、候補先の探索、実行支援、投資後・買収後の成長支援までを一貫して提供する。企業価値向上につながる施策を後押しする狙いだ。また、スタートアップ企業に対しては、資本政策や提携先開拓、成長資金の調達支援、M&A支援などを通じて、事業拡大や企業価値向上をサポートする。○両社のネットワーク活用で