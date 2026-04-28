デジタル技術満載のダッシュボードバッテリーEVの技術は、かつてないほど早く古びて見えるようになるらしい。メルセデス・ベンツCLAは2025年に発表され、欧州カー・オブ・ザ・イヤーに輝いた。クラス最高水準の航続距離を誇り、走りの水準も高かった。【画像】颯爽と1充電で600km以上CLA シューティングブレーク欧州の電動ワゴンたちサルーンのCLAも全168枚しかし、最新のBMW i3は、1充電で885km走れるという。こんな環境