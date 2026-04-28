北村匠海主演のフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」第３話が２７日に放送された。２００５年、新人教師・朝野峻一（北村匠海）が赴任した若狭水産高校を舞台にした物語は、教え子の菅原奈未（出口夏希）らが水産学校で作るサバ缶を宇宙食にする夢に挑戦。高校生たちの工夫で、宇宙食の安全衛生管理のためのＨＡＣＣＰ認証を取得する奇跡を起こし、熱意がＪＡＸＡの皆川有紀（ソニン）に届いたところで、卒業。奈未は