北村匠海主演のフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」第３話が２７日に放送された。

２００５年、新人教師・朝野峻一（北村匠海）が赴任した若狭水産高校を舞台にした物語は、教え子の菅原奈未（出口夏希）らが水産学校で作るサバ缶を宇宙食にする夢に挑戦。高校生たちの工夫で、宇宙食の安全衛生管理のためのＨＡＣＣＰ認証を取得する奇跡を起こし、熱意がＪＡＸＡの皆川有紀（ソニン）に届いたところで、卒業。

奈未はダンスの夢を追って、東京の大学に進学。寺尾創亮（黒崎煌代）は漁師として地元に残り、それぞれの進路へ。夢は後輩世代につながるとみられ、ラストでは第２期の生徒メンバーが登場。公式相関図も「第２期」が新設された。

夢の続きが気になる一方で、ネットでは「卒業しちゃうのか…」「出口夏希もう出ないのかな」「出口夏希とか黒崎煌代が卒業してどうなんの？」「予告ではゆめぽてちゃんと黒崎煌代くん出てた！」「相関図見たら、出口夏希と黒崎煌代が入ってないんだけど大丈夫なのかな？」「出口夏希かわいすぎやろｗ」「出口夏希が出るから見始めたんですけど…どうすれば…」「出口夏希のターン終わりか」「可愛すぎた」「出口夏希ちゃん卒業してまったぁ」「もう卒業、、、まだ３話やで」とザワついている。