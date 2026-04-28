今年のゴールデンウィークは、晴天は続かず、度々雨となりそうです。特に、大雨に警戒が必要なのが、30日(木)〜5月1日(金)です。沖縄や九州〜関東の太平洋側では横殴りの雨に警戒が必要です。一方、晴れる日は夏日が続出し、2日(土)は東京都心で最高気温27℃の予想です。朝と日中の気温差が大きくなる時期です。重ね着など服装でうまく調節しましょう。30日〜5月1日太平洋側で横殴りの雨明日29日(祝・水)は、全国的に雲が多く、