28日に都内で行われた「65歳からのハワイプロジェクト応援団長就任発表会」に、俳優の寺島進（62）が登場した。【写真】俳優・杉本哲太は還暦離婚…60歳で人生やり直す“最後のリブート”に必要な3つの要素同プロジェクトは「年齢にとらわれず、人生を思い切り楽しむ」という新しいハワイ旅のスタイルを提案。応援団長に就任した寺島は「団長っていいよな、西部警察の渡さんみたいで」と意気揚々。今回オリジナルのパラセ