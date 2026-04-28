２８日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２４５．８７ポイント（０．９５％）安の２５６７９．７８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１１．５１ポイント（１．２７％）安の８６４４．８１ポイントと続落した。売買代金は２６２３億３８４０万香港ドル（約５兆３３５９億円）に拡大している（２７日は２５１６億３４２０万香港ドル）。中東情勢の不透明感が重